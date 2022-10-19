Стало известно состояние покусанной собакой 7-летней девочки из Ухты

Фото: архив "КП"

В Ухте 7-летняя девочка стала жертвой нападения стаи собак. Один из псов сильно покусал ребенка. Инцидент произошел 13 октября в поселке Дальний.

Школьница вместе с друзьями играла на детской площадке, когда на нее набросились и окружили безнадзорные животные. Собак смогли отогнать только взрослые, говорят очевидцы.

Юная ухтинка получила серьезные травмы конечностей и была прооперирована. В Минздраве Коми рассказали, как пациентка чувствует себя сейчас.

- Девочка находится под наблюдением врачей в травматологии ухтинской больницы. Раны заживают, конечности подвижны, специальной реабилитации после происшествия ребенку не потребуется, - сообщили в ведомстве.

Добавим, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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