Двое сыктывкарцев подожгли дверь квартиры полицейского

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В Сыктывкаре двух местных жителей подозревают в поджоге двери квартиры сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился правоохранитель. Мужчина сообщил, что кто-то поджег входную дверь его квартиры. Стражи порядка задержали двух подозреваемых – ранее неоднократно судимого жителя Эжвинского района 1980 года рождения и мужчину 1986 года рождения, у которого проблем с законом ранее не было.

Один из фигурантов рассказал, что со своим подельником действовал по заказу. Поджогом злоумышленники хотели запугать правоохранителя. За это им обещали заплатить. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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