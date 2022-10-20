Минприроды Коми установило площадь загрязнения после разлива нефти

Фото: архив КП

Минприроды Коми передает о результатах обследования территории после разлива нефти. По итогам было установлено, что площадь локальных загрязнений составляет 0,8 га, отметили в пресс-службе ведомства.

Также было выявлено, что нефть попала в ручей Кычан в районе пересечения с проводом, компания АО Транснефть уже приняла меры для предотвращения дальнейшего распространения загрязнений. Были установлены вниз по течению лишь единичные радужные фрагменты до 20 квадратных сантиметров В настоящий момент произведены отборы проб ручья и почвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми ликвидируют последствия разлива нефти (подробнее)