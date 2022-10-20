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Общество20 октября 2022 4:45

Мобилизованных и добровольцев из Сыктывкара освободят от уплаты налогов за 2022 год

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба сообщил в своем видеообращении 19 октября, что мобилизованных жителей Сыктывкара, а также тех, кто отправился на СВО добровольцами, освободят от уплаты на имущество физических лиц.

По его словам, с такой инициативой к нему обратился и.о. главы Сыктывкара Владимир Голдин. Уточняется, что мобилизованные и добровольцы будут освобождены от налога за 2022 год.

В настоящий момент Уйба попросил Голдина ускорить процесс подготовки нормативного акта для его оперативного вынесения на совет города. Глава региона попросил также распространить эту практику на другие города.

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