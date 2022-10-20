В Коми водителю легковушки оторвало ключицу во время аварии

Фото: УГИБДД МВД Коми
На трассе Чебоксары — Сыктывкар произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, накануне, 19 октября, 56-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением легковушки и выехал на встречку, где столкнулся с фургоном Mercedes-Benz Vito с прицепом. От удара машина сильно деформировалась, а сам водитель получил тяжелые травмы.
- В аварии пострадал водитель ВАЗ. У него черепно-мозговая травма, сотрясение под вопросом, открыв ключицы, травма поясницы. Мужчину отправили в больницу.
По данному факту начато разбирательство.
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