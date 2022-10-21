Жительница Коми взыскала с больницы 35 тысяч рублей за заражение COVID-19

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В Сыктывкаре городской суд рассмотрел иск местной жительницы к кардиологическому диспансеру Коми о взыскании компенсации за заражение коронавирусом во время лечения.

Женщину госпитализировали в медучреждение 12 февраля 2021 года. В то время у нее не было контактов с больными ОРВИ и коронавирусом. В день приема медработники не брали у нее анализов на наличие COVID-19, но взяли через несколько дней, получив отрицательные результаты.

Позже, 19 февраля, она получила положительные анализы на наличие ковида, а после ее перевели в республиканскую клиническую больницу. После произошедшего в Роспотребнадзоре Коми провели расследование и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических правил. С врача взыскали 25 тысяч штрафа.

Также экспертная комиссия выявила 49 случаев заболевания коронавирусом в период с 3 февраля по 7 апреля. Суд удовлетворил иск частично, присудив 35 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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