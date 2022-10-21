Минобразования Коми разъяснило, пустят ли ученика без сменной обуви на урок

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Отсутствие сменной обуви у ученика не является причиной для недопуска его на урок. Об этом заявила министр образования Коми Наталья Якимова в эфире телеканала «Юрган».

По ее словам, школьник приходит в образовательное учреждение за знаниям и никто не может забрать у него это право. Также глава ведомства предложила компромисс, который устроит всех: и забывшего сменку ученика, и руководство школы.

— Конечно, причины, почему мы просим детей иметь с собой сменную обувь, понятны. Но ребенок пришел в школу - значит, он идет учиться. Положите тряпку, чтобы он вытер свои ботинки. Ни в коем случае по причине отсутствия сменной обуви школа не имеет право не пускать ребенка на уроки. Вообще, дети у нас сознательные, с ними можно провести индивидуальную работу и убедить, что со сменкой им будет лучше. Также можно обсудить вопрос с родителями и создать необходимые условия для хранения сменной обуви в учреждениях, если они отсутствуют. Но не пускать ребенка - точно нет

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