В Коми 36-летний водитель «Лада Веста» сбил насмерть пешехода

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Воркуте от тяжелых травм, полученных в ДТП, погиб пожилой мужчина. О трагедии сообщили в Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, смертельное ДТП произошло накануне, 20 октября, в седьмом часу вечера на бульваре Пищевиков. 36-летний мужчина за рулем «Лада Веста» наехал на пешехода. От травм воркутинец погиб в отделении реанимации, куда был экстренно доставлен для оказания помощи. Умершим оказался 62-летний местный житель, уточнили в ГИБДД.

По данному факту начато разбирательство.

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