Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 7:36

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Печорском районе Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Печорском районе Коми с рельсов сошел поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 15 октября четыре грузовых вагона сошли с железной дороги необщего пользования. Повреждения груза и пострадавших нет, уточнили в прокуратуре. Сейчас на месте инцидента идут восстановительные работы.

- Инспекторы проверят все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - заключили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодарском крае из-за сообщения о минировании эвакуировали поезд с детьми из Коми (подробности)