Грузовые вагоны сошли с рельсов в Печорском районе Коми

Фото: архив "КП"

В Печорском районе Коми с рельсов сошел поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 15 октября четыре грузовых вагона сошли с железной дороги необщего пользования. Повреждения груза и пострадавших нет, уточнили в прокуратуре. Сейчас на месте инцидента идут восстановительные работы.

- Инспекторы проверят все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - заключили в ведомстве.

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