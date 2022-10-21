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Общество21 октября 2022 10:40

В Коми по пути в школу пропала 16-летняя Юлия Жилина

Источник:kp.ru
Фото из личного архива пропавшей

Фото из личного архива пропавшей

В Коми начались поиски пропавшей 16-летней Юлии Жилиной из Емвы. Девочка ушла утром в школу, но так на занятиях и не появилась. О ее пропаже сообщили близкие в социальных сетях.

Подросток не выходит на связь с родными и не отвечает на звонки. Обеспокоенная семья Юли просит всех помочь в поисках девочки.

Приметы: славянская внешность, рост 165-170 см, волосы русые ниже плеч.

Девочка была одета в черную спортивную шапку, куртку зеленого цвета, черно-серые джинсы-бананы, черные ботинки.

Всю известную информацию о пропавшей девочки просят сообщать ОМВД России по Княжпогостскому району.

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