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Общество21 октября 2022 12:51

В аптеках Коми отмечается дефицит популярных антибиотиков из-за частичной мобилизации

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В России замечен дефицит популярных антибиотиков. Препараты широкого спектра исчезают с аптечных полок, сообщает издание «Известия». Речь идет о перебоях в поставках с «Амоксиклавом», «Аугментином», «Экоклавом», «Панклавом».

Так, например, первый препарат в последний раз поступал в аптеки еще в июне. Поставок нет из-за того, что товар отсутствует на складах поставщиков, объяснили в Ассоциации независимых аптек. Повышенный спрос на лекарства появился сразу после того, как была объявлена частичная мобилизация, а также данные препараты всегда пользовались популярностью в осенний сезон.

— Причина нехватки — росте спроса. Некоторые граждане в сети советуют взять с собой «Амоксиклав» мобилизованным. Также сыграл роль сезонный спрос на антибиотики, повышающийся к осени — когда активизируются инфекции. Дефицит антибиотиков фиксируется и в онлайне и в офлайне, — заявил гендиректор фармацевтической компании «Медарго» Вадим Винокуров.

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