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Общество21 октября 2022 15:51

Поиски пропавшей в Емве школьницы завершены

Пропавшая школьница из Емвы найдена живой
Источник:kp.ru
Фото из личного архива подростка

Фото из личного архива подростка

В Емве прекратили поиски пропавшей 16-летней школьницы. Девочка ушла из дома в школу, но так там и не появилась. Обеспокоенные родители сразу же забили тревогу.

После длительных часов поисков стало известно, что ребенок найден. Об этом сообщили близкие в социальных сетях.

— Юля нашлась. Всем спасибо, я везу ее домой, — говорится в сообщении.

Напомним, поиски подростка начались сегодня, 21 октября, утром. Все это время школьница, которая ранее не уходила из дома, не выходила на связь с близкими.

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