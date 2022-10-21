Поиски пропавшей в Емве школьницы завершены

Фото из личного архива подростка

В Емве прекратили поиски пропавшей 16-летней школьницы. Девочка ушла из дома в школу, но так там и не появилась. Обеспокоенные родители сразу же забили тревогу.

После длительных часов поисков стало известно, что ребенок найден. Об этом сообщили близкие в социальных сетях.

— Юля нашлась. Всем спасибо, я везу ее домой, — говорится в сообщении.

Напомним, поиски подростка начались сегодня, 21 октября, утром. Все это время школьница, которая ранее не уходила из дома, не выходила на связь с близкими.

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