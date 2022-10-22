В Коми женщина обвинила родственника в грабеже, чтобы выселить из квартиры

Фото: архив КП

В Княжпогостском районе свекровь из-за неприязни к бывшей невестке оговорила ее пасынка, обвинив пасынка в грабеже. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Женщина испытывала неприязнь к бывшей невестке. Фигурантка хотел, чтобы та перестала жить с ее сыном. Поэтому злоумышленница решила совершить ложный донос на пасынка бывшей невестки. Жительница Коми вытащила из своего кошелька 2400 рублей и спрятала деньги в своей комнате, положив в кувшин. Таким образом женщина искусственно создала доказательства. Далее злоумышленница обратилась в полицию и сообщила о краже денег, а также продуктов. Женщина заявила, что пасынок бывшей невестки, применив насилие, отобрал 4500 рублей. Она даже продемонстрировала полицейскому синяк на запястье, который образовался отпадения.

На женщину завели уголовное дело. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 58-летняя женщина обвинила бывшего мужа в изнасиловании