Жители столицы Коми смогли понаблюдать за северным сиянием

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Жители столицы Коми сообщили в социальных сетях о том, что 22 октября в небе можно было наблюдать северной сияние. Небесное явление легко просматривалось в течение всего вечера.

По сообщениям пользователей, просмотреть его можно было через ковш большой медведи. Эпицентр сияния находился на востоке.

Местные сообщили, что наблюдать явление можно было в разных районах, в частности в Заречье и Дырносе.

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