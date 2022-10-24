Стала известна судьба участницы проекта «Ты супер!» Валерии Верногоровой из Ухты

Фото: НТВ

Ухтинка Валерия Верногорова пробилась в финал песенного конкурса «Ты супер!» на НТВ. 13-летняя земляка исполнила в полуфинале хит певицы Адель «Skyfall» и покорила всех без исключения: после выступления 13-летняя Лера сорвала бурные аплодисменты жюри и зала.

Конкурсантка из Коми стала одной из семи финалистов, а ее имя жюри назвало первым, когда оглашали тех, кто прошел в следующий этап. Профессиональные певцы отметили уникальный тембр девочки, ее целеустремленность и артистичность.

- Браво. Ты еще до припева не дошла, а мы все нажали кнопки. Я вижу то, как ты работаешь на сцене - ты абсолютный артист. Берешь песню и существуешь в ней на все 100%. Это невероятный талант, перед которым я приклоняюсь, - сказал один из членов жюри Алексей Воробьев.

За победу Валерия поборется 5 ноября.

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