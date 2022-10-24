Врио мэра Сыктывкара Владимир Голдин подал документы на должность главы города

Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре начался прием документов на пост главы города. О своем желании участвовать в конкурсе за должность мэра сообщил и исполняющий сейчас обязанности сити-менеджера Сыктывкара Владимир Голдин. Пакет документов чиновник подал сегодня, 24 октября, утром.

Градоначальник рассказал, каким вопросом он уделит особое внимание, если зайдёт кресло мэра. По его словам, в городе остро стоит проблемы ветхого жилья, дорожной инфраструктуры, а также качество пассажирских перевозок.

— Самые актуальные вопросы – снос ветхого жилья и строительство современных кварталов, ремонт дорог и тротуаров, модернизация уличного освещения, благоустройство зон отдыха в городе и посёлках, улучшение качества пассажирских перевозок. Это лишь наиболее актуальные задачи, которые ставят передо мной сыктывкарцы и региональное Правительство, — сказал Голдин.

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