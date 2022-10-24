В Сыктывкаре из окна жилого дома выпал человек

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре из окна многоэтажки выпал человек. Об этом «КП-Коми» сообщили в МВД.

По данным ведомства, трагедия произошла в ЖК «Графика». По предварительным данным, с большой высоты упал мужчина, который насмерть разбился. Очевидцы экстренно вызвали медиков, однако спасти горожанина не удалось.

- Пострадавший погиб на месте ЧП, - прокомментировали произошедшее в республиканском Минздраве.

Сейчас на месте трагедии работают специалисты, которые выясняют подробности случившегося.

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