В Коми обнаружены останки 71-летней женщины

Фото: архив "КП"

В поселке Луговой найдены человеческие останки. Жуткая находка была обнаружена в поселке Луговой накануне, 23 октября. Об этом сообщили «КП-Коми» в СУ СК России по РК.

По данным ведомства, останки принадлежат 71-летней местной жительнице. Кости женщины лежали неподалеку от ее дома.

- Вчера обнаружили останки тела жительницы поселка Луговой 1951 года рождения в 300 м от ее места жительства. По данному факту проводится процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве корреспонденту «Комсомолки».

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