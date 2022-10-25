В Коми снесут здание военного комиссариата

Фото: архив КП

В Койгородке снесут старое здание военного комиссариата. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Нежилое здание находится на улице Советской. На его снос собираются потратить 750 тысяч рублей. Подрядчик должен справиться с демонтажем за месяц. Победитель аукциона обрушит здание и прилегающий к нему гараж, а также разобрать фундамент. Далее подрядчик вывезет мусор, разработает грунт и распланирует территорию бульдозером.

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