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НовостиОбщество25 октября 2022 6:13

В Коми снесут здание военного комиссариата

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Койгородке снесут старое здание военного комиссариата. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Нежилое здание находится на улице Советской. На его снос собираются потратить 750 тысяч рублей. Подрядчик должен справиться с демонтажем за месяц. Победитель аукциона обрушит здание и прилегающий к нему гараж, а также разобрать фундамент. Далее подрядчик вывезет мусор, разработает грунт и распланирует территорию бульдозером.

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