В Княжпогостском районе Коми отменен режим ЧС после разлива нефти

Фото: Минприроды Коми

Введеный 16 октября режим ЧС в Княжпоготском районе Коми снят. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

Напомним, на линейной части участка магистрального нефтепровода МН «Ухта-Ярославль» произошла авария, из-за которой произошел выход нефти. Хоть последствия происшествия были минимальны, власти решили ввести режим ЧС. Сейчас последствия разлива локализованы, а угрозы населению нет.

Сумма нанесенного ущерба еще рассчитывается. После завершения этой работы будут выставлены претензии к нефтекомпании.

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