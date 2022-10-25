В Минобразования Коми прокомментировали запрет учителям пользоваться иностранными мессенджерами

Фото: архив "КП"

В СМИ появилась информация о том, что Минпросвещения России запретило учителям и родителям пользоваться WhatsApp и другими иностранными мессенджерами в образовательных целях. Однако, как удалось выяснить «КП-Коми», прямого запрета от ведомства не было.

В Минобразования Коми уточнили, что учителям и родителям школьников была дана рекомендация перейти на «Сферум» - информационно-коммуникационную образовательную платформу. В ведомстве подчеркнули, что система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители.

- Минпросвещения России не запрещало педагогическим работникам использовать иностранные мессенджеры, а рекомендовало ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию «Сферум» с использованием российского мессенджера, - ответили на запрос «КП-Коми» в ведомстве.

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