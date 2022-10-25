В Сыктывкаре ищут 200 работников на замену мобилизованным

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Сыктывкарские предприятия ищут 200 работников на замену мобилизованным. Об этом сообщила директор Центра занятости населения Ирина Рыбина.

По ее данным, сейчас в столице Коми официально нет работы у 1019 человек. Уровень безработицы в городе составляет 0,77. Центр занятости начал работать с родственниками мобилизованных, а также предприятиями, где работали призванные. Рыбина уточнила, что это около 200 человек. Компании начали подавать временные вакансии, чтобы заполнить их, пока отсутствуют основные работники, передает БНК.

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