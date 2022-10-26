Три района Коми объявили временно опасными

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Минприроды Коми объявил три района региона временно опасными после запуска 2 ноября с космодрома «Плесецк» ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом. Запуск будет произведет в период с 9:00 до 12:00. В качестве резервных дней выбраны 3,4 и 5 ноября.

Опасными объявлены Удорский, Корткеросский и Княжпоготский районы. Районы закрыты, чтобы не допустить попадания частей ракеты в людей. Кроме того, 31 октября и 1 ноября на этих территориях пройдут авиаобследования. Жителям республики рекомендовали воздержаться от посещения районов.

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