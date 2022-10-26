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НовостиОбщество26 октября 2022 5:15

Крупные города Коми отказались от новогоднего фейерверка и массовых празднеств

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Власти Ухты и Сыктывкара отказались от массового празднества и новогоднего салюта в честь прихода 2023 года. Для детей, как отметили в администрации Сыктывкара, все мероприятия сохранят.

В муниципалитете столицы отметили, что увеселительные мероприятия неуместны во время СВО, однако отмену детских праздников в мэрии посчитали несправедливой. Кроме того, в Сыктывкаре ничего не планируют закупать к Новому году, кроме пришедшего в негодность.

Мэр Ухты Магомед Османов прокомментировал, что в бюджете не предусмотрено практически никаких затрат к Новому году, а ледовые городки будут строить за счет градостроительных мероприятий, передает ТАСС.

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