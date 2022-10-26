Полицейский из Сыктывкара по пути на работу спас пенсионерку

Фото: МВД Коми

В МВД Коми рассказали, как полицейский из Сыктывкара спас по пути на работу пенсионерку от грабителя. Героем оказался инженер-программист Информационного центра МВД по Республике Коми Леонид Дмитриев.

Он рассказал, что по пути на службу на Карла Маркса, 192 заметил, как мужчина пытается вырвать из рук пожилой жительницы столицы республики сумочку. Пенсионерка звала на помощь и плакала, когда Дмитриев бросился на спасение, задержал злоумышленника и удерживал его до приезда полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми пожарные покорили Фанские горы (подробнее)