На выплату пособия детям от 8 до 17 лет в Коми направлено около 2 млрд рублей

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В Коми направлено более 2 млрд рублей на выплату пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда России.

В республике, начиная с 2022 года, льгота назначена на 27 058 детей. В зависимости от доходов семьи и ее проживания размер пособия разный - от 7 930 рублей до 20 151 рубля.

Напомним, на данную меру соцподдержки имеют право родители (законные представители), которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, при соблюдении следующих условий: - ежемесячный доход на человека в семье не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, при этом учитывается деление региона на климатические зоны;

- доход семьи в виде процентов, начисленных на остаток средств на банковских вкладах, не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ на дату обращения за выплатой;

- собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;

- заявитель и дети являются гражданами РФ, постоянно проживают в РФ. Для назначения выплаты необходимо подать только заявление. Это можно сделать через портал госуслуг, в клиентской службе ПФР или МФЦ «Мои документы». Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть служащие ряда силовых ведомств, студенты, самозанятые. Также могут потребоваться сведения об имуществе, предоставленном в рамках мер соцподдержки, о нахождении имущества под арестом и т.п.

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