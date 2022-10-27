Жители Коми в 2022 году получили социальные выплаты на сумму в 14 млрд рублей

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Министр труда, занятости и соцзащиты Коми Александр Хохлов сообщил, что все соцвыплаты в регионе не только сохранятся в полном объеме, но также будут проиндексированы. Финансирование, отметил он, также урезано не будет. Хохлов добавил, что в 2022 году из бюджетов на выплаты направили порядка 14 млрд рублей.

Глава ведомства сообщил, что в 2023 году планируется увеличить бюджет программы «Социальная защита населения», что помимо индексации обусловлено также введением новых мер поддержки местных жителей.

Среди таких мер ежегодная единовременная выплата в размере трех тысяч рублей ко Дню ветеранов боевых действий. Также введена оплата проезда жителям труднодоступных поселений.

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