Режим повышенной готовности введен в Усинске

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В Усинске ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующий документ подписал глава Усинска Николай Такаев.

В мэрии уточнили, что грунтовая дорога от Усть-Лыжи до причала полностью вышла из строя из-за распутицы. С сегодняшнего дня, 27 октября, движение по данному участку дороги ограничено. В администрации объяснили, почему дорожное полотно так сильно испортилось.

- Движение речного транспорта в муниципалитете прекращено с 11 октября 2022 года. Однако продолжают пользоваться услугами частных перевозчиков, которые переправляют их по реке на баржах. Передвижение автомобилей по участку грунтовой части дороги от Усть-Лыжи до причала в распутицу привело к ее полному выходу из строя. Поэтому на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 26 октября принято решение, движение на данном участке будет ограничено с 27 октября, - сообщили в пресс-службе.

Жители и гости города, которые планируют приезд или выезд из Усинска, могут воспользоваться альтернативными путями движения, в том числе железнодорожным или авиатранспортом.

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