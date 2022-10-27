Жители Коми могут обратиться за получением многих пособий и выплат через портал «Госуслуги»

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Жители Коми могут подать заявление на получений пособий через «Госуслуги», напоминает региональный Минтруд. В ведомстве уточнили, что гражданам доступны многие льготы в онлайн-режиме.

- Кроме оформления мер социальной поддержки, на портал «Госуслуги» можно обратиться по поводу присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Республики Коми», получения удостоверения о праве на льготы многодетным семьям и отдельным категориям граждан, - добавили в пресс-службе министерства.

Перечень государственных услуг, предоставляемых по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в электронном виде через портал «Госуслуги», с соответствующими ссылками на портале, опубликован на сайте ведомства в разделе «Деятельность / Социальная защита / Государственные услуги Министерства в электронном виде».

Минтрудсоц РК рекомендует жителям республики использовать возможности портала «Госуслуги» и обращаться за получением государственных услуг, пособий и выплат дистанционно, без посещения учреждений отрасли социальной защиты или офисов МФЦ «Мои документы».

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