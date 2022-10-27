В Коми 32-летний вахтовик убил своего коллегу

Фото: архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь 44-летнего мужчины. Он погиб от тяжелой травмы сердца.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, трагедия произошла в Усть-Вымском районе республики в августе этого года. Двое молодых мужчин 32 и 44 лет выпивали в одной из квартир в поселке Казлук. В какой-то момент они начали сильно ругаться и ссора быстро переросла в поножовщину.

- В августе текущего года в квартире по улице Школьной поселка Казлук между находившимися в состоянии алкогольного опьянения вахтовиками произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, во время которого 32-летний ударил 44-летнего ножом в область груди. От острой массивной кровопотери, как осложнения, возникшего в результате полученного колото-резаного ранения с повреждением сердца, потерпевший скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении Следкома. В ходе расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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