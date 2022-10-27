У 34-летнего жителя Коми мошенники украли более 2 млн рублей

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Житель Усинска стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. 34-летний мужчина лишился 2,3 млн рублей, поверив в историю аферистов.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, мошенники действовали по проверенной схеме: позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банка, которые хотят предупредить клиента об опасности.

В отделении полиции потерпевший рассказал, что ему сообщили, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Усинцу пояснили, что для предотвращения данной операции ему нужно самому взять займ и перевести деньги на безопасную сейфовую ячейку. Перед походом в банк мужчину проконсультировали о том, что мошенники могут быть среди работников финансовой организации, поэтому он ничего не должен им говорить о назначении перевода. Потерпевший, у которого имелось кредитное предложение в онлайн-банке, за считанные секунды оформил займ на 2 320 тысяч рублей, из которых порядка 600 тысяч рублей пришлось на страховку. В результате часть суммы в размере 1,7 миллион рублей мужчина, находясь в финансовом учреждении, перевел на указанный аферистами счет. На вопрос специалиста кредитной организации о назначении платежа клиент пояснил, что производит оплату запчастей для дорогостоящего оборудования.

На следующий день местный житель вернулся в банк и написал заявление о возврате страховки в размере 601 тысячи рублей. Из них 499 тысяч тысяч рублей он опять перевел аферистам якобы для полного погашения взятого на него кредита. После этого аферисты перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

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