И.о. мэра Сыктывкара сообщил о карантинах в детских садах

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Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин сообщил, что в детских садах в настоящий момент незначительный уровень заболеваемости среди детей.

По его словам, в Коми были введены ограничительные мероприятия из-за острых кишечных инфекций в семи группах шести дошкольных образовательных учреждений, что составляет лишь 1% от общего числа.

Голдин отметил, что по состоянию на 27 октября, на карантине находятся четыре группы в четырех детских садах.

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