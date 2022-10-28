В Коми 68-летний водитель «Лады» вылетел в кювет

Фото: ГИБДД по Коми

На трассе Сыктывкар — Ухта произошло серьезное ДТП с участием отечественной легковушки. Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, пожилой мужчина за рулём «Лада Ларгус» вылетел в кювет.

Авария была зафиксирована на 303 км автодороги. Мужчина не справился с управлением авто и съехал на обочину, где машина опрокинулась на бок. В результате ДТП мужчина получил травмы, но в госпитализации не нуждался.

Известно, что в момент аварии водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

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