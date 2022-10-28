В Коми 68-летний водитель «Лады» вылетел в кювет

Фото: ГИБДД по Коми
На трассе Сыктывкар — Ухта произошло серьезное ДТП с участием отечественной легковушки. Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, пожилой мужчина за рулём «Лада Ларгус» вылетел в кювет.
Авария была зафиксирована на 303 км автодороги. Мужчина не справился с управлением авто и съехал на обочину, где машина опрокинулась на бок. В результате ДТП мужчина получил травмы, но в госпитализации не нуждался.
Известно, что в момент аварии водитель не был пристегнут ремнями безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми за 10 минут опрокинулись КамАЗ и Renault Sandero (подробности)