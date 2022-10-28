Пёс-талисман Сармат из Коми стал номинантом на премию «Лохматый Оскар»

Фото: сайт премии "Мой ласковый и нежный зверь"

Пёс-талисман Сармат из Республики Коми стал номинантом «Лохматого Оскара», об этом написали на сайте конкурса.

23 марта хозяин пса Сармата Андрей Мухин пошёл добровольцем на Донбасс и взял с собой своего верного хвостатого друга. Он выехал со своими земляками и архангелогородцами, все держались вместе, а Сармата считали своим оберегом. Однажды Сармат обнаружил мину, хотя его никто этому не учил.

Собака проявила себя как боец, при обстрелах и шуме не боялся, не кидался и четко выполнял команды. 7 сентября пес ценой своей жизни спас своего хозяина под Изюмом. Он был похоронен с воинскими почестями.

Проголосовать за Сармата можно будет с 15 января 2023 года.

Напомним, что в 2022 году номинантом премии стал песель Серебристый, благодаря которому спасли утопающую в ледяной воде женщину, он занял второе место в калининградском конкурсе «Лохматый Оскар».

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