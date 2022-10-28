Сыктывкар готов к зимнему ледоставу

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Сыктывкар подготовили к зимнему ледоставу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным синоптиков, пявление льда на Вычегде ожидается в начале ноября. Автобусы, курсирующие между Трехозеркой и Седкыркещем, будут ходить до переправы. Вскоре подрядчик начнет устанавливать пешеходные мостки. До 31 декабря появится ледовая переправа через Вычегду в районе улицы Тентюковской. Контракт по обустройству переправы в Алешино планируют заключить до 19 ноября.

Что же касается перевозки жителей заречных поселков и завоза продуктов, то к этой работе готовы два катера на воздушных подушках – «Хивус» и «Кайман».

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