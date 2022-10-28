В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗ сбил ребенка

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре восьмилетний ребенок оказался под колесами авто. ДТП произошло сегодня, 28 октября, на улице Борисова.

Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, мальчик переходил дорогу, когда на него наехала отечественная легковушка, за рулем которой был 19-летний молодой человек.

- В результате ДТП пострадал пешеход – несовершеннолетний 2014 года рождения. Диагноз: ушибы. Не госпитализирован, - уточнили в ГИБДД.

Отмечается, что водитель к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года привлекался 49 раз. Стаж с 2021. В отношении водителя начато разбирательство.

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