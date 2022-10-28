Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми

В Сыктывкаре арестовали два автобуса нелегальных перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Коми.

В пятницу, 28 октября, в Сыктывкаре прошел рейд. Одна из целей таких мероприятий – борьба с нелегальными перевозчиками. В столице Коми арестовали два автобуса. У водителей не было карт маршрута, которые позволяют выполнять регулярные перевозки. Автобусы сняли с перевозок до момента вынесения решения контрольно-надзорным органом. Проверки транспорта в Сыктывкаре продолжатся.

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