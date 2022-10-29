В Коми 42-летний депутат, выращивающий наркотики, избил жену и дочь

Фото: архив "КП"

В Корткеросском районе Коми 42-летний депутат сельского поселения избил жену и родную дочь. Мужчина также обвиняется в хранении крупной партии наркотиков.

По данным СУ СК России по Коми, в августе этого года сильно выпивший депутат устроил сцену ревности своей супруге. Во время ссоры мужчина поднял на женщину руку. Заступившаяся за мать дочь также пострадала от побоев отца. Позже выяснилось, что сельчанин не только дебошир.

- При проведении оперативно-следственных действий по месту жительства фигуранта и в прилегающих к дому постройках были обнаружены и изъяты растения и их части, содержащие наркотическое средство в крупном размере, - уточнили в Следкоме.

Следствием собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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