В школах Коми введут курсы начальной военной подготовки

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В Коми введут курсы начальной военной подготовки. Они будут внедрены во все школы республики, заявил замминистра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов.

Известно, что курсы предназначены для учеников 10-х классов. Во время военной подготовки школьников обучат медицинским основам, обращению с оружием и средствами индивидуальной защиты.

По словам Ганова, педагоги из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Усинска, Сосногорска, Емвы и Койгородка обучают старшеклассников начальной военной подготовке. Военно-патриотическое воспитание проходит как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности, а также в программах дополнительного образования. Со временем внедрение курсов НВП расширится и в конечном итоге охватит все школы республики, передает издание «Комиинформ».

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