В Сыктывкаре 17-летнего подростка обвиняют в попытке сбыть наркотики

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В Сыктывкаре 17-летний подросток окажется на скамье подсудимых. Юноша обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, подросток в конце этого лета пытался спрятать в городе «закладку» для покупателей. Однако сделать этого не смог: мальчика задержала полиция.

— В августе текущего года, действуя в составе организованной группы в качестве «закладчика», фигурант пытался реализовать на территории города наркотическое средство массой не менее 5,107 гр, однако довести задуманное до конца не смог в связи с тем, что был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Наркотики изъяты из незаконного оборота, — уточнили в ведомстве.

В ходе расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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