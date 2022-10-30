Власти Коми прокомментировали требование мобилизованных выдать им экипировку

Фото: пресс-служба главы Коми

Пресс-служба главы Коми отреагировала на появившееся в сети видео, записанное от лица мобилизованных, с требованием о выдаче экипировки перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Власти сообщили, что все получат обещанное, и что «ни одна команда не была отправлена без экипировки» на СВО.

– Как было заявлено ранее, все они будут обеспечены, как и все военнослужащие из Республики Коми, призванные по частичной мобилизации, – передается в сообщении

В пресс-службе Владимира Уйбы также отметили, что большинство на видео не имеют отношения к Коми, а часть мобилизованных уже получила средства защиты.

Ранее депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов комментировал видео, сообщив, что на нем находятся мобилизованные из Инты, Емвы и Ухты и сейчас проходят подготовку в военной части под Санкт-Петербургом.

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