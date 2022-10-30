Синоптики ЦГМС пообещали на следующей неделе в Коми морозы до -19С

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Синоптики ЦГМС Коми рассказали о погоде на следующую неделю, с 31 октября по 6 ноября. По предоставленным данным из-за активного циклона на территории региона неизбежны снегопады.

В начале недели на территории распространится зона повышенного атмосферного давления, в связи с чем погода несколько прояснится. Температура будет в эти дни выше нормы на 3-5 градусов – от -4...+1С.

В середине недели ожидается похолодание до -3...-8С, а в северной и центральной части региона морозы до -14...-19С.

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