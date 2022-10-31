Жителей Сыктывкара в понедельник ожидают сильные магнитные бури

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Синоптики Гисметео предупредили жителей Сыктывкара о надвигающейся буре 31 октября. Сила ее составит, как предоставляется в опубликованной информации, 4 балла.
Сообщается, что при такой буре может наблюдаться ухудшение самочувствие в виде головной боли и слабости. Также возможно снижение работоспособности, появится сонливое состояние.
В такой день метеорологи посоветовали больше гулять на свежем воздухе, а также больше отдыхать.
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