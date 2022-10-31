В Коми похоронили погибшего на СВО молодого отца Алексея Воеводкина

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В Коми 30 октября проводили в последний путь погибшего во время проведения СВО ефрейтора Алексея Воеводкина. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Воина, как уточняется в сообщении, похоронили в поселке Знаменка Троицко-Печорского района. На церемонии присутствовал сам Уйба.

У Алексея в феврале 2022 года на свет появился сын. Военную службу он проходил в качестве старшего стрелка мотострелкового батальона

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