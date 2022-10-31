В Сыктывкаре 41-летний пьяный водитель чужого авто влетел в дерево

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП, которое устроил 41-летний мужчина. В аварии пострадали двое. Горожанин за рулем УАЗа врезался в дерево в местечке Красная Гора.

По данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением авто и потерял над ним контроль. Выяснилось, что причиной тому стало состояние водителя: экспертиза показала, что сыктывкарец в момент аварии был пьян. К тому же, мужчина никогда не имел водительских прав и был за рулем чужого авто.

В ведомстве уточнили, что нарушитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и колотые травмы лица. Не госпитализирован. У 40-летней пассажирки диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы обеих голеней. Не госпитализирована. Не была пристегнута, поскольку конструкция автомобиля не предусматривает ремни безопасности.

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