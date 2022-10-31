В Коми 11 щенят от бездомной собаки смогли пристроить всего за два дня

Фото: «Про Город Сыктывкар»

В Сети появилось сообщение от жительницы Сыктывкара, сотрудницы ЛПК, которая нашла вблизи фабрики бездомную собаку с 11 полуторамесячными щенками. Они жили на улице под бетонными плитами, которые совсем не спасали малышей и их кормящую маму от ветра и наступающих осенних холодов. Сотрудница ЛПК присматривала за малышнёй, но взять на передержку возможности совсем не было.

Благодаря посту в СМИ пристроить щенят в добрые руки удалось в очень короткий срок – всего за два дня! Об этом сообщили в ИА «Про Город Сыктывкар».

Женщина, которая подкармливала бездомышей и искала щенкам дом, сейчас поддерживает связь со всеми новыми пёсородителями.

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