Стало известно, будут ли направлять срочников из Коми на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

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В Коми с 1 ноября начинается осенний призыв. Об этом сообщил военный комиссар республики Дмитрий Федин. По его словам, все мероприятия пройдут в плановом режиме.

Федин также рассказал, что срочники будут проходить службу на Северном флоте и в военных частях Западного округа. Комиссар также уверил, что призывников не будут отправлять в зону СВО.

— В части Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей призывников из Коми отправлять не будут, — заявил Федин.

В текущем году изменений в призыве для региона не предвидится. Сроки службы остаются прежними - 1 год, требования по здоровью без изменений, добавил он. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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