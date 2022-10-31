Стало известно, будут ли направлять срочников из Коми на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

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В Коми с 1 ноября начинается осенний призыв. Об этом сообщил военный комиссар республики Дмитрий Федин. По его словам, все мероприятия пройдут в плановом режиме.
Федин также рассказал, что срочники будут проходить службу на Северном флоте и в военных частях Западного округа. Комиссар также уверил, что призывников не будут отправлять в зону СВО.
— В части Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей призывников из Коми отправлять не будут, — заявил Федин.
В текущем году изменений в призыве для региона не предвидится. Сроки службы остаются прежними - 1 год, требования по здоровью без изменений, добавил он. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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