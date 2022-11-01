Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 6:15

Жительница Коми бросила в одиночестве истощенную мать

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении 47-летней жительницы Вуктыла завершено расследование уголовного дела об оставлении в опасности собственной матери. Обвиняемая вместо того, чтобы заботиться о ней, заперла ее в одиночестве в квартире.

Пожилая мать фигурантки уголовного дела, как уточнили следователи, находилась в беспомощном состоянии, не могла передвигаться и обслуживать себя. Сигнал правоохранителям передали сотрудники социальных служб, после чего те вскрыли дверь и обнаружили женщину в беспомощном состоянии.

В настоящий момент следствие собрало все нужные доказательства и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарец украл у собутыльника телефон (подробнее)