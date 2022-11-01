Заведение в Ухте страдает из-за детей-дебоширов

Фото: скриншот видео

Владельцы заведения в Ухте обратились к родителям детей из-за их поведения. В качестве доказательства они предоставили видеозапись, на которой видно, как маленькие дебоширы кидают предметы внутрь заведения, ругаются матом и выключают свет.

- Прошу найтись родителей этих детей в ближайшие пару дней! Либо я отправлю эти видео и список причиненного ущерба, - отмечается в сообщении.

Представители кафе также отметили, что подобное происходит не в первый раз и на регулярной основе.

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