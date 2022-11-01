Останки пропавшего солдата из Коми обнаружены в Ленинградской области

Фото: архив "КП"

В Ленинградской области обнаружены останки жителя Коми Александра Петровича Корычева. Мужчина погиб во время Великой Отечественной войны, сообщают кингисеппский поисковой отряд «Форпост».

По данным поисковиков, мужчина ушел на фронт в 1941 году и с тех пор о нем не было вестей. Связь с ним прервалась осенью того же года. Теперь же выяснилось, что Корычев умер под деревней Косколово Кингисеппского района.

Сейчас родственников уроженца Сыктывдинского района ищут волонтеры и местная администрация. Известно, что красноармеец был женат на Корычевой Нине Степановне.

Если вы владеете информацией о родственниках бойца, необходимо написать в личных сообщениях группы района или связаться с представителем поисковой группы Александром Бойковым (8-911-904-89-40). Особая просьба подключиться к поискам адресована жителям Лэзыма и Шошки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Человеческие останки были найдены под православной часовней в Коми (подробности)